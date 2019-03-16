Kendi kanınız ile kırışıklıklarınızdan kurtulun

Dr.Hakkı İzmirli, “Kendi kanınız ile kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz” dedi.

“PRP kişinin kendi kanından elde edilen ve içinde konsantre halde trombosit içeren plazmadır” diyen Op.Dr.Hakkı İzmirli, “Trombositler ve kanın sıvı kısmı olan plazma, kemik ve yumuşak doku iyileşmesini, doku onarımı ve hücre yenilenmesini teşvik eden birçok farklı büyüme faktörleri ve sitokinler içermektedir. Trombositten zengin plazma ilk açık kalp cerrahisi ve kemik grefti gibi ortopedik girişmler alanında kullanılmıştır. Vücuda enjekte edildiği alanlarda kök hücrelerini uyarıp aktive eder ve dokuların yenilenmesine yardımcı olur” diye konuştu.

Son zamanlarda da “vampir yüz germe” olarak adlandırılan yüz gençleştirme yönteminde PRP kullanıldığın dile getiren Op.Dr.Hakkı İzmirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kişiden alınan az bir miktardaki kan, kanı bileşenlerine ayıran santrifüj cihazından geçirilir ve elde edilen trombositten zengin plazma etki etmesi arzu edilen bölgeye enjekte edilir.

Kemik ve kıkırdak yenilenmesinde, çeşitli romatizmal hastalıklarda, sinir yaralanmalarında, saç problemlerinde, kırışıklık tedavisinde ve birçok alanda kullanılır. Uygulama esnasında ciddi bir ağrı olmaz. 15 gün ara ile 3-4 seans önerilir.”