Kendini aşırı zorlama fıtık oluşmasına sebep oluyor

Dr. Fahri Yetişir fıtık oluşumu hakkında bilgi verdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, fıtığın kasları yerinde tutan sağlam bir dokuda olan karın duvarında açıklık veya yırtık oluşması olduğunu kaydederek, “Karın duvarı kaslarının iç tabakasında oluşan zayıflama sonucunda karın içi basınç artışları esnasında bu zayıf noktalarda bir yırtılma veya açılma olmaktadır.” dedi.

Fıtığın doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebildiğini ifade eden Dr. Fahri Yetişir, “Bu yırtılan veya ayrılan karın duvarı katmanları arasından karın duvarının en iç katmanı olan peritonu dışarı doğru gitmeye zorlanır ve dışarı doğru balonlaşmasını ve fıtık kesesi dediğimiz yapının oluşmasını sağlarlar. Zamanla zorlama sonrasında bu fıtık kesesi büyür. Batın içi basınç artışlarında bu fıtık kesesi içerisine bağırsaklar veya omentum girebilir. Fıtık ağrıya neden olabilir, rahatsızlık hissi verebilir veya acil ameliyat olmaları gerekebilir. Kadınlarda ve erkeklerde her ikisinde de görülmektedir. Fıtık doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Fıtıklar kendiliğinden iyileşmez veya zamanla düzelmez, ilaçla tedavisi yoktur. Fıtığın düzelmesini sağlayan bir egzersiz programı veya fiziksel aktivite yoktur.” diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir, fıtık oluşumunun nasıl olduğunu ise şöyle anlattı:

“Karın duvarında yaygın bir şekilde fıtık olan bölgeler: Kasık bölgesi. Göbek (umblikus) bölgesi. Daha öncesinde geçirilmiş operasyon bölgesi (insizyonel herni). Fıtığı tanımak çoğu zaman kolay; Cildin altında bir çıkıntı fark edersiniz. Bu alanda bir rahatsızlık veya ağrı hissedebilirsiniz özellikle ağır eşyaları kaldırdığınız zamanlarda veya öksürme ve ıkınma gibi faaliyetlerinizde. Bazen de başka bir hastalık için gittiğinizde doktorunuz tarafından tesadüfen bulunabilir. Bazı fıtıkların tanısını koymaksa çok zor olabilir bu durumlarda ultrason ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Fıtık ağrısı bazen çok şiddetli ve keskin olabileceği gibi bazen de günün sonuna doğru artan künt bir ağrı oluşturabilir.

Eğer fıtık şiddetli ve devam eden, geçemeyen bir ağrı yapıyorsa, fıtık üzerinde bir kızarıklık ve hassasiyet oluşmuşsa bu boğulmuş fıtık dediğimiz acil ameliyat gerektiren tehlikeli bir duruma delalettir.

Boğulmuş fıtık; fıtık kesesi içine giren karın içi organın buraya sıkışmış ve karın içine gidemez hale gelmiş ve bu karın içi organının beslenmesinin bozulma riskinin olduğu acil bir durumdur.

Karın duvarında fıtık gelişme riskinin yüksek olduğu zayıf noktalar mevcuttur ve genellikle bu bölgelerden daha çok fıtık meydana gelir.

Fıtık genellikle şiddetli bir ıkınma sonrasında, ağır bir cismi kaldırma esnasında, yaşlanma sonrasında, karın duvarına bir hasar oluşmasını takiben, eski bir ameliyat kesisinden veya doğuştan var olan zayıf noktalardan gelişebilir. Her yaş grubunda herkeste görülebilir. Fıtıklar çocuklarda genellikle doğuştan oluşurken yetişkinlerde genellikle sonradan oluşmaktadır.

Laparoskopik kasık fıtığı tamiri; kamera kullanarak çok daha küçük ameliyat kesilerinden karın içine girilerek yapılmaktadır. Fıtık ameliyatlarında ister açık olsun ister kapalı olsun yama kullanılmaktadır fakat kapalı ameliyatta yama iç tarafa konulurken açık ameliyatlarda yama dış tarafa konulmaktadır. Kapalı kasık fıtığı ameliyatlarından sonra daha az ağrı olması nedeni ile daha çabuk günlük hayata ve işe dönebilmektedir. Özellikle ağır işlerle uğraşan kişilerde veya sporcularda daha çok kapalı ameliyatı tercih etmekteyiz. Laparoskopik(kapalı) kasık fıtığı ameliyatının endikasyonları: Hangi durumlarda kapalı kasık fıtığı ameliyatı yapılabilir. Hemen hemen tüm kasık fıtıkları kapalı olarak ta ameliyat edilebilir. Sadece aşağıdaki durumlarda kapalı ameliyat uygun değildir. Kapalı kasık fıtığı genel anestezi altında yapıldığı için hastanın genel anestezi almasının sakıncalı olduğu durumlarda. Bu bölgeden geçirilmiş olan daha önceki operasyonların varlığında (prostat ameliyatı gibi).”