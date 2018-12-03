Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer: “Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız”

Başkan Tanfer, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Günü engelli bireylere karşı duyarlılık ve farkındalık kazandırmak ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde uygulanmasını sağlamak amacıyla Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını iyi anlamak ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkânı sağlamak en büyük hedefimizdir.

Bugün birçok engelli vatandaşımız zorlukların ardına saklanmayarak yaşama sarılmış, bu gayretleri sonucunda pek çok alanda başarılarıyla kendilerini kabul ettirerek örnek insanlar olmuşlardır.

Onların daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeleri için, bizlere düşen görev ise engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, engeli olan tüm vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha yanlarında olduğumuzu aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”