Kent Konseyi Engelli Meclisinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Meclisinin yaptığı proje ve etkinlikler hakkında Rektör Çomaklı'yı bilgilendirdi.

Ziyarette konuşan Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin eğitim hayatında karşılaştığı genel sıkıntıları Rektörümüzle paylaştık. Rektörümüz her zaman engelli kardeşlerimize destek vererek yanlarında oldu. Dünya ve Türkiye'de köklü ve özgün Üniversitelerden olan Atatürk Üniversitemiz her türlü sorunu çözecek güçtedir. Keleşoğlu, Engellilerin asıl dayandığı güç toplum vicdanıdır. Engeliler, toplum vicdanında yer ettiği ve o vicdan içerisinde haklı bir konumda bulundukları sürece güçlüdürler. Toplumun yetiştirilmesi, aydınlatılması ve eğitilmesinin bir yolu da Üniversitelerden geçer. Bu nedenle Üniversiteler engelli kardeşlerimiz için son derece önemli bir kurum olarak görülmektedir. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak daha önce Atatürk Üniversitesinin, Sivil Toplum Kuruşları ile oluşturduğu Engelliler için Sağlık Komisyonu bir çok konuda Erzurum'daki engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne kavuşmasına vesile oldu. Bu Komisyonda Engelliler Meclisimizi temsil eden üyelerimizin de olması bizleri gururlandırmıştır. Sağlık Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu hocamıza da engelli kardeşlerimiz için yapıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Yararlı ve verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden “Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin örnek ve takdire şayan çalışmalara imza attığını belirterek Engelliler Meclisimizi tebrik ediyorum. Engelliler Meclisimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve kültürel faaliyetlerde destek sözü veriyorum. Üniversite olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarına her zaman duyarlı olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Keleşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya göstermiş olduğu nezaket, güler yüzlü misafirperverlikten ve taleplerimize olumlu cevap vermesinden dolayı kendilerine teşekkür etti.