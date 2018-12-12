Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden “İletişim” semineri

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği Etkili İletişim Semineri Öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Erzurum Nene Hatun Kültür merkezinde gerçekleşen seminerde toplamda bin 167 adet Etkili İletişim Sertifikası verildi.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi'nin alt komisyonlarının özellikle gençlere yönelik bir çok çalışma ve projesinin bulunduğunu belirterek, öğrencilere yönelik olarak yapılan Etkili İletişim Semineri'ne olan ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Çağın gelişimine uyum sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Başkan Tanfer, iletişim çağında yaşayan her bireyin etkili bir iletişim alt yapısına sahip olması gerektiğini kaydetti. Söz konusu semineri düzenleyen Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine de teşekkür eden Başkan Tanfer gelecek neslin bir çok alanda eğitim ve gelişim göstermesinin kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet İncesu, Eğitim programını tertip eden ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, gençlere yönelik bu tür programlarının devam edeceğini belirtti. İncesu, destekleri ile her zaman Erzurum gençliğinin yanında olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkür etti.

Eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Halit Dursunoğlu, iletişim ilk olarak kişinin kendinden başlamak olduğunu belirterek, kişinin kendi ile iletişim halinde, kendi ile barışık olması gerektiğine vurgu yaptı. Kendi hayatından örnek veren Dursunoğlu, zaman zaman esprili anıları ile öğrencileri gülümsetti.

Programa katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Gençlere seslenerek gençlik adına tavsiyelerde bulundu.

Seminer sonunda Aziziye Destanı'ın 141. Yıl dönümü anısına Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Nenehatun Kültür merkezinde düzenlenen seminere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Ahmet İncesu ve öğrenciler katıldı.