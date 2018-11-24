Kent Konseyi Kadın Meclisi öğretmenleri yalnız bırakmadı

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve Kadın Meclisi Üyeleri, Erzurum Nurettin Topçu Bilgi Evi'nde El Sanatları Öğretmeni Sema Başak ve Emekli Öğretmen Türkan Turhan'ı ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutladı.

Erzurum Nurettin Topçu Bilgi Evi'nde El Sanatları Öğretmeni Sema Başak'ı ziyaret eden Kadın Meclisi üyeleri çeşitli hediyeleri takdim ettiler. Yapılan bu ziyarette memnuniyetini dile getiren Öğretmen Sema Başak, Öğretmenliğin kutsal bir meslek olmasının yanında severek yapılması gereken bir meslek olduğunu söyledi. Yılda birkezde olsa hatırlanarak bu tür değerin verilmesini kendisi ve diğer öğretmenleri mutlu ve motive ettiğini belirten Öğretmen Sema Başak, Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür etti.

Öte yandan Emekli Öğretmen 80 yaşındaki Türkan Turhan'ı evinde ziyaret eden Kent Konseyi üyeleri plaket takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Emekli Öğretmen Türkan Turhan, yeni nesil öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Emekli Öğretmen Türkan Turhan, sözlerine şöyle devam etti;

“Öğretmenler ilk önce öğrencinin ailesini tanısınlar. Ailede mutluluk ve maddiyat ne durumda. Çocukta hastalık varmı yokmu onu incelesinler. Bilhassa anneyi incelesinler, ondan sonra Öğretime başlasınlar. Sınıfa girdikleri zaman ilk önce çocukların morallerini kontrol etsinler, acaba çocuğun morali nasıl karnı açmı tok mu acaba evden nasıl gelmiş, uyuyor mu uykusu varmı onu dinlesinler ondan sonra sınıfta derse başlasınlar. Çocuğu tanımadıktan sonra her ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman Öğretmen muhaffak olamaz. İlk önce çocuğu tanımak gerekiyor. Bu dediklerimi yaptıktan sonra hiçbir öğretmenin başarısız olacağını tahmin etmiyorum. Benim Öğretmenlik dönemimde başarılı olmamım nedeni bunlardır. Sınıfta kalemi ve defteri olmayan öğrenciyi azarlamasınlar. Başarılı olmak isteyen Öğretmenler çok çalışsın. Öğrencisini tanıyan öğretmen de öğrenci de başarısız olmaz. İyi bir Öğretmen daha fazla bir Matematikçidir. Velilerle sık sık görüşsünler. Veliler çocuklarının dersleriyle fazla ilgilenmesinler, okulda farklı yöntem evde farklı çocukların kafalarını karıştırmasınlar.”