Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden 5 Aralık etkinliği

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve Kadın Meclisi Üyeleri, Kadın muhtarlardan Vildan Pasin ile Fikriye Tohumcu'yu ziyaret etti.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın muhtarı olan Vildan Pasin'i ziyaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri çeşitli hediyeler takdim ederken Vildan Pasin'in 5 Aralık Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.

Yapılan bu ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Vildan Pasin, “Varlığını sürdürüp kendi çağımın öncüsü olarak hayatımı adadığım bu şerefin gelecek nesillerdeki kadınlara örnek timsal etmenin gururunu yaşıyorum. Sıradan olmayan bir adla hayatı ele almak için farkindalığın göbeğine bir imza attım. Bu benim Cumhuriyet tarihinin ilk kadın muhtarı olmama tekabül ediyor. Bu nazik ziyaretinizden dolayı Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan ziyaretine devam eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Tortum Mahalle Muhtarı Fikriye Tohumcu'yu ziyaret etti. Çeşitli hediyeler takdiminin ardından konuşan Tortum Mahalle Muhtarı Fikriye Tohumcu, bir kadının toplum içerisinde mücadele gücünün olması kadına verilecek değerden geçtiğini belirterek, “Yaşadığımız toplumda her ne kadar kadına yönelik değersizlik örnekleri yaşansa da biz kadınların fıtrat gereği annelik duygusuyla her zaman ayakta durmayı başardık. Günümüzde artık kadın hak etiği yerde bulunduğu kanısındayım. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak bile toplumumuzda ki kadına destek anlayışının sürmesi ile bu zorlukları kolaylıklara çevirebiliyoruz. Yapılan bu nazik ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.