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Kıbrıs Gazisine son görev

Kıbrıs Barış Harekâtı Gazilerinden 66 yaşında hayatını kaybeden Fetullah Özgün, toprağa verildi.


Kıbrıs Gazisi Fetullah Özgün'ün Türk Bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Narmanlı Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Fetullah Özgün, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, askeri erkân, vatandaşlar ve gazi Özgün'ün yakınları katıldı.


Vali Okay Memiş, cenaze namazının ardından gazinin ailesine taziye dileklerinde bulundu.

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