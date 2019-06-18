Kick Boks Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası elemeleri Erzurum'da yapılacak. 500 sporcu Anadolu'nun Zirvesinde Şampiyonluk şansı arayacak.

Erzurum 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafında düzenlenen ve Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmeleri için geri sayım başladı.

Erzurum tarihinde ilk kez Kick Boks Türkiye Şampiyonası Anadolu'nun Zirvesinde yapılacak ve 500 sporcu müsabakalarda şampiyonluk şansı arayacak.

1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Palandöken ilçesindeki GSİM'ye ait 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılacak şampiyonanın hazırlıkları sürüyor.

Daha önce Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Emre Şahin, bir kez daha Erzurum'daki şampiyonada müsabaka yaparak, Türkiye şampiyonluğu madalyasını arayacak. Aynı zamanda Erzurum BŞB Gençlik Spor'un kick boks antrenörü olan Emre Şahin'in yanı sıra aynı kulüpte Cebrail Gençoğlu Dünya Şampiyonasına katılmak için mücadele edecek.

Erzurum Gençlik Spor'dan ise Vedat Ağyürek ile Hakan Koç, Dünya Şampiyonası'na katılmak için Erzurumlu spor severlerin desteği ile avantaj arayacak.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü ve sporcusu Emre Şahin, Erzurum tarihinde ilk kez yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine 500 sporcunun katılacağını söyledi. Şahin, “Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılacak olan şampiyona için hazırlıklarımız sürüyor. Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılacak olan şampiyonaya desteklerinden ötürü Valimiz Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, GSİM Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya teşekkür ediyoruz. 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan bu büyük organizasyon, ekonomimiz için de çok önemli. İnşallah, Erzurum bu süreçte ekonomi anlamında bir hayli kazançlı günler geçirir” diye konuştu.