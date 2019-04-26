Kimsesiz öğrenciler yararına kermes

Kermes açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Habip Bülbül, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen Kermes'te İlçe Merkezindeki tüm okullar ve Halk Eğitim Merkezi eğitimci ve kursiyerlerin hazırlamış oldukları bir birinden leziz yöresel ürünler sergilendi.

Kaymakam Aksu yaptığı açıklamada "Her yıl geleneksel olarak devam etmekte olan Kermesimizde Öğretmen, Öğrenci ve Velilerimizin tamamı ile el emeği olarak hazırlamış oldukları geleneksel ürünlerimizi sergileyerek satışlar yapmaktadırlar. Bu anlamlı Kermeste Emeği gecen Başta Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Akşama kadar devam edecek olan Kermeste elde edilecek gelir ilçedeki kimsesiz öğrencilerin giderleri için harcanacak.