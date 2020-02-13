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Kırkpınar, Yaylaçayır Köyünü ziyaret etti

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, çıkan yangında evleri kül olan Oltu’nun Yaylaçayır köyünü ziyaret etti.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, çıkan yangında evleri kül olan Oltu'nun Yaylaçayır köyünü ziyaret etti.


Geçtiğimiz hafta Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alınmış, Yaylaçayır köyü kül olmuştu. Yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında içerisinde ev, ahır, odunluk, kömürlük ve samanlık bulunan 16 yapının kullanılamaz hale geldiği, tespit edilmişti. Başkan Kırkpınar, İYİ Parti İl yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yaylaçayır köyünü ziyaret etti.


Yangında kül olan köyü gezen İl Başkanı Melih Kırkpınar, yaraların bir önce sarılması için takipçi olacaklarını belirtti. Yaylaçayır Köylüleriyle bir araya gelen Kırkpınar Muhtar Ergün Yıldırım'dan mağduriyetin boyutları ile ilgili bilgiler aldı.


İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Biz Erzurumlular, hele de köylülerimiz, bu tarz felaketler sonrasında hemen kenetlenirler, yaraları sarmak için adeta seferber olurlar. Bizlerde İYİ Parti olarak, yangında her şeylerini kaybeden, Yaylaçayır köyündeki mağdur vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizler ne yapabiliriz, kendileriyle istişare ettik" dedi.


İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, yangında evlerini yitiren 6 aileye nakdi yardımda da bulundu.

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