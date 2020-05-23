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Kırkpınar'dan bayram mesajı

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Kırkpınar mesajında şunları söyledi:


"Tüm dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, Allah'a şükürler olsun ki Ramazan Bayramına ulaşmış bulunmaktayız.


Yaptığımız ibadetlerin Yüce Mevla nazarında kabul olması dileğiyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Ne yazık ki bu bayrama buruk gireceğiz.


Korona Virüs nedeniyle, eş dost ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştiremeyeceğiz, ancak inanıyorum ki ülke olarak bu zor zamanları da atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Yüzümüzü yeniden güneşe döneceğiz İnşallah.


Bu vesile ile ülkemizde karanlık ellen tarafından yapılan provakasyonlara gelmeden, birliğimizi beraberliğimi pekiştirici adımlar atmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının tüm İslam alemine barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

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