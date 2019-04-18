Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde trafik ışık ihlali kazaya neden oldu. 3 kişinin yaralandığı kazada iki araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Tercan istikametine Aşkale istikametine seyir halinde olan Ahmet Çifçibaş yönetimindeki 38 KJ 877 plakalı otomobil Karayolları kavşağında kırmızı ışık ihlali yapınca, Trabzon Caddesi'nden Aşkale istikametine seyir halinden olan Burhan Silahcıoğlu sevk ve idaresindeki 53 BB 496 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 38 KJ 877 plakalı araçta bulunan Meryem Çifçibaş, Merve Ulutaş ve 53 BB 496 plakalı aracın sürücüsü Burhan Silahcioğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.