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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından kent merkezine doğru ilerleyen hafif ticari araç, kırmızı ışık ihlali yaparak Atlama Kuleleri mevkiinden karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.


Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

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