Kış ayında vücut bakımına dikkat

Karavelioğlu, “Havaların soğumasıyla bedenimizin ihtiyaçları artmak da kuruyan cildimizi nemlendirmek ise bir hayli zor olmaktadır. Özellikle yüzümüz ve ellerimiz soğuk havayla temas halinde olup çok hızlı yıpranma sürecine girmektedir.” dedi.

Nemlendirici ürünler kullanmanın bizi rahatlatmakla birlikte kalıcı çözümler sunmakta zorlandığını anlatan Karavelioğlu, “Soğuk hava etkisiyle kuruyan ve zarar gören cildimizi nemlendirmenin en iyi yolu hyaluronikasit içeren ürünlerle intradermal enjeksiyonlar yaptırmaktır. Çünkü hyaluronikasit kendi molekül ağırlığının 100 katı suyu kendi çevresine toplar. Böylece doku daha dayanıklı hale gelir. İntradermal yapılan bu enjeksiyonların genel adı mezoterapidir. Nem aşısı olarak bilinen ürünlerde ise hyaluronikasite ek olarak vitamin ve peptidler bulunmaktadır. Kısaca dokunun ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Peki hangi bölgelere uygulama yapılabilir?

Tüm yüz (gözaltı dahil), boyun, dekolte bölgesi, eller en sık uygulanan bölgelerin başında gelmektedir. Uygulama klinik şartlarında doktor tarafından yapılır. Yaklaşık 20dk sürer. Kişinin muayenesine göre tek seans yeterli olabileceği gibi, 3 seansta gerekebilir. Bu işlem dokunun canlılığının koruması ve dayanıklılığın artması için iyi bir seçenektir. 6 ayda bir tekrarlanması ise anti-aging etki sağlayacaktır.

Bu tedavi medikal bir bakım olup kişinin sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir.” diye konuştu.