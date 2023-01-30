Erzurum'da Kış Sporları Kampı Açılış programı gerçekleştirildi. Açılışta protokol üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Kazım Karabekir Spor Kompleksi Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Salonu'nnda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra protokol ve katılımcılar konuşmalar yaptı. Sunuculuğunu Erdoğan Arıkan'ın yaptığı programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Kredi Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Öte yandan Avrupa'da sürat pateni kulvarında önemli başarılar elde eden Furkan Akar'da programda konuşmacılar arasında yer aldı. Akar bundan sonraki en büyük hedefinin 2026 Olimpiyatlarında 1'nci olmak olduğunu söyledi. Program ilerleyen günlerde öğrencilere çeşitli spor branşlarında verilecek eğitim kamplarıyla devam edecek.