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Kış uykusundan önce ayılar yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolunu tutuyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yiyecek bulamayan boz ayılar, şehir çöplüğünde kameralara yansıdı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yiyecek bulamayan boz ayılar, şehir çöplüğünde kameralara yansıdı.


Şenkaya'daki çöplük, kış uykusuna yatmadan önce boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.


Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler de beslenmek için çöplüğe geliyor. Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre ilçelerden gelenler de oluyor.

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