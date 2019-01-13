İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısa Mesafe Sürat Pateni yarışlarında milli takım sporcuları bir üst tura çıktı

ISU Avrupa Şampiyonası Kısa Mesafe Sürat Pateni yarışlarında milli takım sporcuları Türkiye rekorları kırarak bir üst tura çıktı.


11-13 Ocak tarihleri arası Hollanda'nın Dordrecht şehrinde yapılan ISU Avrupa Şampiyonası Kısa Mesafe Sürat Pateni yarışlarında milli takım sporcularımız Türkiye rekorları kırarak bir üst tura çıktılar.


500 metre Erkeklerde Fırat Yardımcı 41.954 kayarak kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi ve bir üst tura çıktı.


5000 metre Erkekler Bayrak yarışında milli takım sporcularımız Fırat Yardımcı, Tunay Şimşek, Davut Tahtacı ve Furkan Akar yarışmada 6.51.690 kayarak hem Türkiye rekorunu kırdılar hem de Avrupa'da ilk 8 takım arasına girdiler. Hocalar Anna Lukanova ve Mükerrem Deniz yarışma sonuçlarından memnun olduklarını rakiplerin dikkatlerini çektiklerini belirterek, her yarışma sonrasındaki gelişimler sporcularımızın kendilerine olan güven duygusunu arttırdığını söyledi.


Anna Lukanova, bu takımla 6 ay önce çalışmaya başladığını ve gelinen noktada çok hızlı bir şekilde geliştiklerini, yakın zamanda bunların sonuçlarını madalya alarak ve marşımızı çaldırarak göstereceklerini dile getirdi.


Milli takımın Hollanda kafilesinin başkanlığını branş sorumlusu Naci Korucu yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.