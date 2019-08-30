Kısa sürede Hollywood yanağına sahip olmak mümkün

Dr. Selçuk Yüce, 30 dakika da Hollywood yanağına sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Yüce, “Günümüzde yüz hatları ve yüz çizgileri, güzelliğin, genç görünmenin ve çekiciliğin önemli anahtar haline geldi. Özellikle yüzün yukarıdan aşağıya doğru V ya da ters üçgen şeklinde görünmesi kadınların daha genç ve göz alıcı görünmesini sağlamaktadır. Kadınların makyaj imitasyonları ile taptığı b görünümü artık ameliyat ile kalıcı olacak şekilde başarmaktayız. Bu ameliyat bişektomi yani yanak estetiği ya da yanak inceltme ameliyatı olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Bu operasyonun yaklaşık 30 dakika kadar sürdüğünü ifade eden Dr. Yüce, “Ağız içinden her iki yanaktan ayrı yarı olacak şekilde yaklaşık 1 cm lik kesi ile yanakta derinde bulunan yağ yastıkçıkları kişinin yüz yapısına uygun olacak şekilde çıkartılarak yanakta incelme ve elmacık kemikleri alt hizasında hafif ve çekici bir hat yakalamış oluyoruz. Bu cerrahi işlem lokal anestezi altında yapılabildiği gibi hasta talep eder ise sedasyon ile de yapmak mümkün. Ameliyat sonrası 3-5 gün gargara kullanmak yeterli olmakta, ağız içi iyileşme 7 günde tamamlanmakta, dikiş almaya gerek duyulmamaktadır. Yanağınızda arzu ettiğimiz görüntüyü tam olarak 1-3 ay içerisinde görmekteyiz. Tecrübeli ellerde bu kadar küçük dokunuş ile bu kadar güzel sonuç aldığımız yanak estetiği operasyonu en sık tercih ettiğim ve sanılanın aksine 20-30 yaş hastalarda daha da iyi sonuç veren bir operasyondur” açıklamalarında bulundu.