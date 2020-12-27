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Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

Erzurum’da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde caddeler boş kaldı.

Erzurum'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde caddeler boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın son gününde de kurallara uyan Erzurumlular caddeleri boş bıraktı. Sokağa çıkan vatandaşların ise polis ekipleri tarafından izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. Kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'de sona erecek.

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