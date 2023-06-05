Kız arkadaşından ayrıldı, 5 katlı binadan atlamak istedi

Erzurum'da kız arkadaşından ayrıldığı için kriz geçirdiği öne sürülen genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Şahıs polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yukarı Köşk Mahallesi'nde kız arkadaşından ayrıldığı ileri sürülen Ahmet Ö. (23), 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekipleri, bina yanında önlem aldı. Polislerin bir saat süren ikna çabalarının ardından aşağı indirilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişi de şahsın indirilmesi ile sona erdi.