Kız öğrenciler okulu fabrika gibi çalıştırıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kız öğrenciler bin bir emekle ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor. Fabrika gibi okulda el sanatları teknolojisi, grafik ve fotoğrafçılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, halkla ilişkiler ve iletişim, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri bulunuyor.

El sanatları teknolojisi alanında okulda her tür nevresim, masa örtüsü, perde, logo işleme gibi kısımlarda öğrenciler hem okuyor hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler ayrıca el ve makine nakışları siparişi de alıyor.

Bilgisayarlı ve çok iğneli nakış makinesinde her türlü logo işlemesi de yapılan okula dışarıdan çok sayıda talep geliyor. Öğrenciler ürettikleri ürünlerden kazandıklarıyla da okul harçlıklarını çıkartıyor.

Öğrenciler 5-6 Mart 2020 tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF 20) katılarak okulda yapılan ürünleri sergileme fırsatı da bulacaklar.

Öte yandan, 51. TÜBİTAK Orta öğretim projeleri bölge finalinde okur yazarlığı alanında proje sunma imkanları da bulunacak. Fabrika gibi çalışan okul Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ortak çalışmalarda sürdürürken yeni açılan tekstil kent atölyelerine nitelikli elaman da yetiştiriyor.

El Sanatları Bölüm Öğretmeni Penbe Bahadır, ‘'Bölümümüzde 10. sınıf teorik derslerde de eğitim yapılıyor fakat mesleki derslerimiz daha ağırlıklıdır. Öğrencilerimiz 11. Sınıfa geldikleri zaman bölümümüzde bulunan esas derslere geçiş yapılıyor. El nakışlarından, Maraş işi, Antep işi, hesap işi ve tel kırma tekniklerini, makineden de yine Maraş işi, Antep işi, Beyaz iş, Kadife işi gibi teknikler de öğretilmektedir. Dönem sermaye kapsamında bu sene okulumuzda açılan bilgisayar nakış makinemizde de kurumlara logo ve üretimi de yapılmaktadır‘'. dedi.