Kız öğrenciler sahnede ünlü şairleri canlandırdı

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları "Mısralarda Zamanda Yolculuk" adlı tiyatro oyununun gösterimi Oltu Ortaokulu salonunda yapıldı.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi edebiyat öğretmenlerinden Temel Vural, Gözde Önal ve Mehmet Uluseven'in hazırladıkları ‘Mısralarda Zamanda Yolculuk' adlı tiyatro gösterimini öğrenciler başarıyla sahneledi.

Mısralarda Zamanda Yolculuk tiyatro etkinliği ile; öğrencilerin Türkçeyi güzel kullanma yeteneklerini artırmak, toplum önünde rahat ve güzel konuşabilmelerini sağlamak ve onlara vatan millet şairlerini tanıtmak amaçlandı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları kültürel ve sanatsal faaliyet çerçevesinde Mısralarda Zamanda Yolculuk adlı tiyatro gösteriminde öğrencilere başarı belgesi verildi. Öğrencilere başarı belgelerini Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever verdi.

Kız öğrencilerin erkek şairleri canlandırmalarındaki performansları, salonu dolduran veliler ve konuklar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Program sonunda konuşma yapan Okul Müdürü Muhammet Nuri Yıldırım, “Akademik çalışmalarımızın dışında öğrencilerimizin ruhi dünyalarının zenginleşmesi yapılan kültürel faaliyetleri her zaman takdir etmişizdir. Bu güzel tiyatroyu hazırlayan öğretmenlerimi ve sahne alan öğrencilerimi yürekten kutluyorum” dedi.

Daha sonra öğretmenlere Kaymakam Bakkal tarafından plaket verildi.

Öğrenciler, program sonunda protokol ile hatıra resim çekildi. Geçmişte yaşamış milliyetçi şairleri canlandıran öğrencilerin hayli heyecanlandığı gözlendi.