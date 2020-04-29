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Kızılay Oltu'da maske ve dezenfekten dağıttı

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türk Kızılayı tarafından vatandaş ve esnafa ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.


Türk Kızılayı Oltu temsilciliği ilçe Başkanı Coşkun Aksu, ‘'Covid - 19 tedbirleri kapsamında Türk Kızılayı olarak Oltu ilçemizde vatandaşlarımıza, esnafa kurumlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Türk Kızılayı olarak üzerimize düşen sorumluğumuzu yerine getirerek Oltulu vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bir bütün olarak insan haklarını tehdit eden bu salgın karşısında tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımız sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir. Ancak bu mücadele sadece devlet idarelerinin çalışmalarıyla sınırlı kalmamalı, herkes bu salgınla etkin bir biçimde mücadele etmelidir. Herkes önce kendi kişisel temizliğine önem vererek genel sağlığın korunmasına katkı sunmalıdır. Bu salgının kontrol edilebilir bir salgın olduğunu hatırda tutmalı, önlenmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, kendisinin ve diğer insanların haklarını ihlal etmekten kaçınmalıdır'' dedi.

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