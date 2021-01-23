İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koah hastası yaşlı kadını evine ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiler

Erzurum’un Tekman ilçesinde tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki koah hastası yaşlı kadın ambulansla evine getirildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki koah hastası yaşlı kadın ambulansla evine getirildi. Kar ve tipi nedeniyle yolların kapalı olduğu ilçede yaşlı kadını eve ulaştırmak için ekipler büyük çaba sarf etti.


Tekman ilçesinin Kuruca köyünde yaşayan 89 yaşındaki koah hastası yaşlı kadın fenalaşınca ekipler tarafından Erzurum'daki hastaneye getirildi. Burada tedavisi tamamlanan yaşlı kadının yakınları ilçede kar ve tipinin etkili olması nedeniyle kendi imkanlarıyla köye dönemedi. Yaşlı kadın Tekman Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla ambulansla Kurucu köyündeki evine ulaştırıldı. Kar yağışı sebebiyle yolların kapalı olması nedeniyle Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri önden yolu açarken hasta yakınları minibüs ile hasta ise ambulans ile köye getirildi.


Yaşlı kadının oğlu Fikri Şahin, “Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Annem 89 yaşında koah hastası. Erzurum'a ambulansla götürülüp tedavisinden sonra ambulansla tekrar getirdiler. Belediyemize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.