Koah hastası yaşlı kadını evine ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiler

Erzurum'un Tekman ilçesinde tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki koah hastası yaşlı kadın ambulansla evine getirildi. Kar ve tipi nedeniyle yolların kapalı olduğu ilçede yaşlı kadını eve ulaştırmak için ekipler büyük çaba sarf etti.

Tekman ilçesinin Kuruca köyünde yaşayan 89 yaşındaki koah hastası yaşlı kadın fenalaşınca ekipler tarafından Erzurum'daki hastaneye getirildi. Burada tedavisi tamamlanan yaşlı kadının yakınları ilçede kar ve tipinin etkili olması nedeniyle kendi imkanlarıyla köye dönemedi. Yaşlı kadın Tekman Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla ambulansla Kurucu köyündeki evine ulaştırıldı. Kar yağışı sebebiyle yolların kapalı olması nedeniyle Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri önden yolu açarken hasta yakınları minibüs ile hasta ise ambulans ile köye getirildi.

Yaşlı kadının oğlu Fikri Şahin, “Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Annem 89 yaşında koah hastası. Erzurum'a ambulansla götürülüp tedavisinden sonra ambulansla tekrar getirdiler. Belediyemize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.