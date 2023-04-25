Kocaaliler; Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, seçim gezilerini Erzurum Yakutiye İlçesi'nde sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi esnafını ve Palerium esnafını gezen Kocaaliler, taziye ziyaretlerini de ihmal etmedi. Off Road Kulüpleri ve Halı Saha da futbol oynayan gençleri de ziyaret eden Genç aday, gençler için 2023 beyannamesinde verilen sözleri hatırlattı.

“Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız. Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlerimize yönelik teşvik edici düzenlemeler yapacağız" diyen Kocaaliler, AK Parti'nin gençlere verdiği değeri hatırlattı. Seçme yaşının 18'lere kadar indiğini ardından seçilme yaşının da yine aynen 18 olduğunu, bununda AK Parti ile mümkün hale geldiğini söyleyen Kocaaliler, gençlerin ekonomiye entegrasyon çalışmalarına da atıfta bulundu. Kocaaliler, “Gençlik Mesleki Veri Tabanı' kuracağız. İş dünyası talepleriyle gençlerimizin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayarak gençlerin istihdam sürecini hızlandıracağız. Siyasete gençlerin bakış açısının daha fazla damga vurmasını sağlayacak, gençlerimize siyasette daha fazla alan açacağız. Objektif kriterler altında belirlenecek 30 bin genç yeteneğimizi; günümüz şartlarında stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.