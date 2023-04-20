Kocaaliler; “Türkiye yüzyılını gençlerle inşa edeceğiz”

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, dünkü seçim gezilerini Yakutiye İlçesi'nde Cumhuriyet Caddesi esnafı ve Lalapaşa Mahallesi İstasyon mevkiinde bulunan esnaf ziyaretiyle sürdürdü.

İftar sonrası kahvehane ziyaretlerinde vatandaşları dinleyen Kocaaliler, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Genç aday olarak tüm gücüyle vatandaşların beklentilerine cevap vereceklerinin altını çizen Kocaaliler, “Genciz, güçlüyüz ve yarın daha güçlü olacağız. Milletimizin azmi ve güçlü yönetim yapımız ile Türkiye Yüzyılı'nı gıpta edilecek bir istikbale dönüştüreceğiz. Bizim hedefimiz, çalışmak, çabalamak, gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hâkim olması için mücadele etmektir. Türkiye Yüzyılı'nda her ne yapılacaksa beraber yapacak, beraber inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti'de görev üstlenmenin, herhangi bir makam, mevki sahibi olmak olmadığını. Görev üstlenmenin, gece gündüz çalışarak ülkesine hizmet etmeye talip olmak olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili Adayı Kocaaliler, “AK Parti olarak Erzurum adaylarında tam kadro meclise gireceğimize inanıyoruz. Doğru yolda doğru adamla yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın ferasetine güveniyoruz. Şehrimizin her köşesine hizmet götüren AK Parti'ye, yine büyük bir teveccühle rekor bir destek verecektir" diye konuştu.