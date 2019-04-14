Kocaeli'de Aziziye rüzgarı

Aziziye Belediyesi, Kocaeli'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ne bölgesel ürünleri ile katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen ‘Erzurum Tanıtım Günleri'nin bu sene ikincisi düzenlendi.

Programa birçok resmi kurumun yanı sıra özel kuruluş ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cirit gösterileriyle başlayan etkinlikte, İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi'nde kurulan stantlarda Erzurum'a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, Oltu taşı, ayran aşı, Erzurum ehramı ve geleneksel el sanatları gibi ürünler sergilendi, ayrıca hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Aziziye Belediyesi standında bu sene coğrafi işareti alınan Erzurum ehramından, Erzurum kıtlama şekerine kadar birçok yöresel ürün fuarı gezen misafirlerin beğenisine sunuldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, standın başında bizzat durarak ziyaretçilerle ilgilendi ve ürünler hakkında bilgiler verdi.

Erzurum'un tarihi ve kültürel özelliğiyle birçok zenginliği bünyesinde barındırdığını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesinin geniş bir coğrafya ve bunu bağlı olarak kültürel değerinin de fazla olduğunu ifade etti.

Başkan Orhan, “Erzurum tarihi, kültürel ve birçok farklı yönüyle medeniyetlere beşiklik yapmış serhat bir şehir. Dolayısıyla şehrimizin her köşesinde bir yaşanmışlık ve bununla birlikte güzellikler yatıyor. Aziziye ilçemiz de içiresinde yaşattığı kültür ile birçok farklılığı zenginlik olarak bize sunuyor. Bu anlamda tanıtıma çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de ulusal ve uluslararası fuarlarda yerimizi alacağız. Bu tip fuarların tanıtım anlamında önemli faydalarını görüyoruz. Her geçen yıl daha da tecrübeli hale geldik ve tanıtım olgusunu artık sistematikleştirdik diyebiliriz. Kocaeli ilimizde yapılan böylesine değerli bir organizasyonda bulunmak bizi ayrıca mutlu etti. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

11 Nisan Perşembe günü 17.00'de başlayan fuar, 14 Nisan 2019 Pazar akşamında son buldu.