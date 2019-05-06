Koçak ilköğretim okulu ilk mezunlarını verdi

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bu sene başında hizmete giren Koçak İlköğretim Okulu, Ana Okulu Sınıfları ilk mezunlarını verdi.

Okul İdaresi kendi bünyesinde yıl sonu şenlikleri adı altında bir program hazırladı.

Bahçede gerçekleşen programa İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Okul Müdürü Murat Çomaklı günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı.

Program dahilinde minik öğrenciler sahne aldı. Bir birinden ilginç ve bir o kadarda zor olan oyunları yüzlerinin akıyla başarıyla sergilediler.

İstiklal marşı şiir dinletisinde 2 kız öğrencinin İstiklal Marşı mısralarını gözyaşları içerisinde okumaları izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.