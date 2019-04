'Kök hücre için ses ver'diler

Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Güçlü İyilik ve Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Kök Hücre için Ses Ver" konseri büyük ilgi gördü.

Konser öncesinde Güçlü İyilik gönüllüleri üniversite öğrencileri kalıcı farkındalık için kamera karşısına geçti. Kök hücre bağışı ile ilgili sıkça sorulan sorular için kısa videolar çekildi. Videoların içeriği için yapılan röportajlarla halkın nabzı tutuldu.

Atatürk Üniversitesi kültür merkezinde düzenlenen konserden önce kök hücre bağışı ile eşleşmiş ve hayat kurtarmış bağışçılarla bir söyleşi yer aldı. Soru-cevap bölümünün ardından 6.5 yaşındaki bir kız çocuğu ile eşleşen bağışçılardan birinin küçük kızın ailesinden gelen mektubu okudu. Büyük etki uyandıran söyleşinin ardından tüm hasta çocuklar için konukların not bırakabileceği kök hücre pankartına mutluluk notları bırakıldı. Güçlü İyilik Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ravzanur Eker, aylar öncesinden çalışmaya başladıkları organizasyonda ilk amacın bağış almak değil halkın yanlış bilgilerini düzeltmek ve bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Eker şunları söyledi: "Her sene iyilik görevi organizasyonlarını belirlerken UNDP belirlediği küresel hedefler üzerinde çalışıyoruz. Bu sene sağlıklı bireyler küresel hedefi için çalışırken en büyük problemlerden birinin 'bilgi yanlışlığı' olduğunu fark ettik. Beklentimiz kök hücre bağışıydı ama insanlar kök hücre nedir, kimlerin ihtiyacı olur, nasıl bağışcı olabilir konusunda sürekli yanlış bilgilere maruz kalmışlardı. Biz de Türkiye'nin her yerinden takip edilmesi için kamera karşısına geçip 2 dakikadan kısa videolarla bunlara cevap verdik. Bu videolara halkımız Güçlü İyilik youtube kanalından erişebilirler. Kök hücre İçin aslında dinlemeniz gereken yer yüreğiniz ve oraya kulak vermenizi istiyoruz diyerek herkesi kök hücre için ses vermeye davet ettik. Bu konuda çalışmalar yapılıyor hislere tercüman olunmaya çalışılıyor. Biz tercümanları aradan çıkardık ve bağışçıların kendisini davet ettik hislerini anlatabilmeleri için. Bizler onları pelerinsiz süper kahramanlar olarak tanımlıyoruz. Bir kök hücre bağışında eşleşmeniz için biyolojik kardeşiniz kadar aslına benzerlik olması gerekiyor denebilir. Bizimle olan bağışçı onur konuklarımız o küçük ihtimalle eşleşmiş ve bir insan hayatını kurtarmış kişiler. Evet çok küçük bir ihtimal. Fakat biz hayatta karşılığı can olan ihtimaller var diyerek bu küçük ihtimallerin nasıl büyük değişimler yaratabileceğini herkese anlatmak, göstermek istedik. Hastalarla konuştuğumuzda ise en büyük ihtiyacın hastalık döneminde moral olduğunu söylediler. Bugün buraya gelen her misafirimizden hasta çocuklara gönderilmek üzere birer mutluluk notu bırakabilecekleri bir alan olusturduk. Buradaki notları onlara göndereceğiz yanlarında olduğumuzu hissettirmek için. Konser ise kitleyi bir araya toplamak için bir organizasyondu ve Erzurum'un güçlü seslerinden Ahmet Furkan Arslan ve grubu bizleri burada yalnız bırakmadılar. Bugün kök hücre için ses verdiler. Paydaşlarımız Atatürk Üniversitesine, Türk Kızılayına, aylardır uykusuz bile kalsa çalışmaya devam eden güçlü yürekli Güçlü İyilik ailesine ve bizleri yalnız bırakmayan insan hayatı için ses vermeye gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz."

Gece, programında sahne alan Ahmet Furkan Arslan'ın konseri ile son buldu.