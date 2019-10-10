Kolesterol düşmanı sebze; Pırasa

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, Pırasa'nın kalp sağlığı, sindirim sorunları ve kanser karşı korunmada oldukça etkili bir sebze olduğunu söyledi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kış aylarının vazgeçilmezi, soğangillerden allium ailesinin üyesi pırasanın potasyum, A, C, B ve K vitaminlerinden zengin olduğunu belirterek, “Pırasa, sindirimde sülfenik asit üreten bir organosülfür bileşiği olan allisin de içerir. Allisin karaciğerde kolesterol üretimini engeller. Allisin aynı zamanda kan basıncını azaltmaya yardımcıdır. İçeriğindeki kaempferol flavonoid maddesi ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcıdır, kan basıncını düzenler” dedi.

Pırasa'nın düşük kalorisi, lifli yapısı uzun süre tokluk sağlarken, bağırsak hareketlerinin düzenlemesini sağladığını anlatan Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “İçerisinde bulunan inülin prebiyotiktir. Prebiyotikler, bağırsak florasının düzeni ve çeşitliliğini koruyarak obezite ve kilo alma riskini de azaltmış olur.

Pırasa tıpkı soğan ve sarımsakta da bulunan sülfür bileşiklerinden zengin bir besindir. Sülfür içeren besinlerin özellikle prostat, mide ve kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca yapısında bulunan flavonoidler sayesinde yumurtalık kanserine karşı da koruyucudur.

Pırasa güçlü antioksidan olan polifenol içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzu çeşitli hastalıkların alt yapısını oluşturan serbest radikallere karşı korur. Antioksidan etkili gallik asit içeriği ile cildi tazeler ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Yeterli folat alımı hamilelikte son derece önemlidir. Folat eksikliğinin doğum kusurlarına neden olduğu bilinmektedir. Pırasa da iyi folat kaynaklarındandır. Bunun için özellikle gebe beslenmelerinde kış aylarında sıklıkla yer almalıdır.

Pırasayı yemeklerinizde, çorbalarınızda, salatalarınızda ve hatta böreklerinizde değerlendirebilirsiniz. Bağışıklığın korunması ve güçlendirilmesinde etkili olan A ve C vitaminlerinden zengin olan pırasayı kış aylarında mutfağınızdan eksik etmeyin.” Diye konuştu.