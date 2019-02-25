Kollardaki sarkmalara dikkat

Dr.Hakkı İzmirli, kol germe ya da diğer adıyla brakioplasti, koldaki yarasa kanadı görünümündeki sarkıklık ve gevşeklik ile fazla olan yağ dokusunu çıkartarak kolu yeniden şekillendirmek için yapılan bir ameliyat olduğunu söyledi.

Kilo kaybı ya da yaşlanmanın doğal sonucu nedeniyle dirsekten koltukaltına kadar oluşan gevşek ve sarkık cildin çıkartılarak en iyi sonucu almak için bazen liposuction ile de kombine edilebildiğini anlatan Op.Dr.Hakkı İzmirli, ameliyata uygun adayları şöyle aktardı;

“Kilonuz normal ama kol ve koltukaltınızda gevşeme ve sarkma varsa; Büyük miktarlarda kilo verme sonucunda kolunuzda yarasa kanadı görünümünde gevşek ve sarkık cilt ve yağ dokusu varsa; Kolunuzun iç kısmında kalacak bir iz karşılığında daha şekilli ve sıkı kollara sahip olmayı kabul etmeye istekli iseniz genel sağlığınız iyi ise ve iyileşmeyi etkileyecek cerrahi riskleri arttıracak özel bir sağlık probleminiz yoksa ve Sigara kullanmıyorsanız, kol estetiği ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz.”

Kol estetiği ameliyatı genel anestezi altında veya sedasyon ile desteklenmiş lokal anestezi altında yapılabileceğini dile getiren Op.Dr.Hakkı İzmirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ortalama 1-2 saat sürer. Kol iç kısmında koltuk altından başlayıp dirseğe uzanan bir kesi ile fazla cilt ve yağ dokusu önceden yapılan çizimler doğrultusunda çıkartılır. Cilt, kolun yeni kontürünü oluşturmak üzere dikilerek kapatılır. Gerektiği durumlarda içerde birikebilecek sıvıları dışarı atmak için dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 1-2 gün sonra çekilir. Hasta genellikle aynı gün evine gönderilir. Kolun şeklini koruması için özel bir bandaj kullanılır. Gizli dikiş kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek yoktur. İlaçlarla kontrol altına alınabilen hafif ağrı olabilir. Şişlik ve morluk olabilir, 10 - 14 gün içinde azalarak kaybolur. 1-2 hafta içinde hasta işine dönebilir, araç kullanabilir. İlk hafta kan basıncını arttırıp kanamaya yol açabilecek aktivitelerden sakınılır. 4 hafta boyunca kollara ağır yük bindirip zorlayacak egzersizlerden kaçınılır. 6. haftadan sonra her tür aktivitenin yapılması serbesttir.

Ameliyat izleri kolların iç kısmında kaldığı için karşıdan bakıldığında görülemzler. Ayrıca uygun iz bakımı ile bu izler hastayı rahatsız edecek düzeyde olmaz.

Kilo dalgalanmalarından sakınıldığı sürece sonuçlar uzun yıllar sürer. Vücudunuz ile birlikte cildiniz de yaşlanmaya devam edecektir. Doğal olarak bu, gelecekte bir miktar gevşemeye neden olabiliecektir. Sonuçları uzun süre koruyabilmek için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmayı yaşam tarzı haline getirmeniz önemlidir.”