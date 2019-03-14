İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı Oltu'da

9.

Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret etti.


Kolordu komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, ilçeye gelerek Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı ziyaret etti. Tümgeneral Veli Tarakçı, Kaymakamlık makamı girişindeki şeref defterini yazdı. Tümgeneral Tarakçı, Kolordu armalı bir resim çalışması hediye etti kaymakam Turan'a hediye etti


Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Oltu'ya gelen Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Oltu'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Ziyaret ve inceleme programı kapsamında Oltu'ya gelen Tümgeneral Tarakçı Kaymakam Turan'dan ilçe hakkında bilgiler aldı.


Tümgeneral Veli Tarakçı ile bir süre görüşen Kaymakam Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Veli Tarakçı Paşa'ya ziyaretlerinin anısına Galatasaray armalı Oltu taşı tespih hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.