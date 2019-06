Konaklı Göleti'nde kır düğünü alternatifi

Erzurum'un turistik, sosyal ve kültürel gibi bir çok alanda gözler önünde olması için büyük çaba sarf eden Erzurum Valisi Okay Memiş, doğasıyla büyüleyen, serin yaz aylarının yaşandığı Erzurum'da Konaklı Göleti'nin dünya evine girecek çiftlere Kır Düğünü fırsatı sunacağını belirti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gözlemevi ziyareti için çıktığı Karakaya tepelerinden izlediği manzaranın muhteşem olduğunu söylerken bir yandan da Konaklı Göletinin izlediği manzaraya kattığı etkiye hayran kaldığını belirtti. Konaklı Göleti çevresinin binlerce insanı ağırlayabilecek nitelikte olduğunu söyleyen Okay Memiş, “Muhteşem bir her burası, Kır düğünlerinin organize edilebileceği olağanüstü bir manzaraya sahip, çalışmalar bir an önce başlasın” talimatını verdi.

Konaklı Göletinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmış olmasına sevindiğini belirten Vali Memiş, Gölette Restoran ve Otel planlamalarının olduğu bilgisini aldıktan sonra, “Elinizi çabuk tutun burası Kır düğünlerinin yapılacağı bir ortam olmalı, bu güzel doğayı insanlarla bir an önce kavuşturmak gerekiyor. Ankara Gölbaşı Vilayetler evi gibi burası, Konaklı Göleti için burada binlerce insan ağırlanır muhteşem bir atmosfere sahip, bir iskele kurulsun buraya, Erzurum için Kır Düğünleri yapılabilecek en nadide mekan burası olmalı" diyerek Erzurum'da yeni evlenecek çiftler için büyük bir alternatif oluşturdu.

Ayrıca, halka açık olan Konaklı Göleti, çevresinde mangal ve piknik için özel bölümlerin var olması sebebiyle, ailelerin doğa manzarası eşliğinde birlikte etkinlik yapıp, şehir hayatından bir nebze olsun kendilerini soyutlayabileceği bir imkan da tanıyor.