Kontenjanların yüzde 98,50'si doldu

Buna göre Atatürk Üniversitesi, lisans yerleştirme oranında %98,50 ile her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer alma başarısı gösterdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite programlarına yerleşme başarısı gösteren öğrenciler için tebrik mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Akademik hayatınızın bu en önemli basamağında, Türkiye'nin köklü, saygın, sermayesi; bilgi birikimi, deneyimi ve yenilikçi eğitim anlayışından oluşan Atatürk Üniversitesine hoş geldiniz.

Sizler sadece saygın bir diplomanın sahibi olmakla kalmayacak, işini sevgi ve özveriyle yapan akademisyenlerin bilgi birikiminden istifade etmenin yanı sıra binlerce mensubu olan bir ailenin de üyesi olacaksınız. Atatürk Üniversitesi sizin sıcak yuvanız, geleceğiniz olduğu kadar ileride atacağınız her adımda sizlere yol gösterecek bir ışık olmaya da devam edecektir."

Kampüs Yaşamının Tüm İmkânları Öğrencilerin Hizmetinde

Geleceğin teminatı olan gençlerin, büyük bir emek ve özveriyle hazırlandığı YKS sonucunda hayallerine kavuşarak gösterdikleri fedakârlığın ve kazandıkları başarının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Çomaklı, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik olanaklara sahip derslikleri, laboratuvarları ve modern spor tesisleriyle kampüs yaşamının tüm imkânlarını öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin; lisans eğitiminde %98,50, önlisans eğitiminde 95,33, toplamda ise %97,19'luk gibi yüksek bir oranla tercih edildiğini ve ek yerleştirmeler ile bu oranın yüzde yüz seviyesine ulaşacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı son olarak: “Atatürk Üniversitesi ailesine katılan sizlerin, sizden önceki mezunlarımız gibi vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak mezun olacağınıza inancım tamdır. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan, çocuklarını büyük bir fedakârlıkla yarınlara hazırlayan ailelerimize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyor, bu vesileyle üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, öğrenim hayatları boyunca başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.