İhlas Haber Ajansı

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Kontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çok

Erzurum’da ana cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına kimsenin aldırış etmemesi tehlike saçıyor.

Erzurum'da ana cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına kimsenin aldırış etmemesi tehlike saçıyor. Kırmızı ışıkta geçen araçlar, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.


Erzurum Dadaşkent-Ilıca Karayolu'nda bulunan trafik ışıklarına hiçbir sürücünün dikkat etmemesi tepki topluyor. Ana cadde üzerinde trafik ekiplerinin ve güvenlik kameralarının olmamasından dolayı rahat tavırlar takınan sürücüler, kırmızı ışıkta geçerek trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü kırmızı ışık konusunda sınıfta kalırken, trafik ışıklarına kimsenin aldırış etmemesi tehlikeyi artırmaya devam ediyor.

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