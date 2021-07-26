Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 yaralı

Erzurum’da bir araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.
Erzurum'da bir araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Muş'un Varto ilçesinden Erzurum istikametine ilerleyen 41 DJ 682 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.