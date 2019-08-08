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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yoldan çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ağrı yolu Alagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Cengiz yönetimindeki 25 EP 907 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan su damacanaları ise yola savruldu.


Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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