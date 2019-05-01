İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında İnanmış Mahallesi'nden Oltu'ya giden İsmail Fidan yönetimindeki 25 NE 615 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada araç sürücüsü İsmail Fidan (71) hayatını kaybederken abisi Mustafa Fidan (78) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mustafa Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.