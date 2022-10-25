Kontrolden çıkan ticari araç garaja girdi

Erzurum'un horasan ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç garaj kapısına çarparak durabildi.

Kaza dün akşam saatlerinden İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Tımarlı (27) yönetimindeki 25 HE 932 plakalı ticari midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araç garajına çarptı.

Ticari midibüsün çarptığı garajın kapıları ve duvarları yıkılırken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Ön tarafı garajın içine giren midibüsteki yaralı şoför itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü ardından kaza yerine sevk edilen ambulans ile Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaldırıma çıkarak duvarını yıktığı garajda ve yolda kimsenin bulunmaması yaralı sayısının artmasını önledi.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı şoförün durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.