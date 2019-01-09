Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapamıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Erzurum ve Bayburt şehir merkezinde yaklaşık 50 araç da Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor.

Yetkililer, yol açma çalışmaları yapılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolun ilerleyen saatlerde yeniden kapanabileceğine işaret ederken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan bölgede elektrik arızasına müdahale için giden elektrik işçileri ise tipiye yakalanarak yolda bir süre mahsur kaldı.