Köprüköy jandarma trafik timleri öğrencilere seminer verdi

Erzurum'un Köprüköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timlerince öğrencilere eğitim semineri verildi.

Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, Erzurum'un Pasinler, Köprüköy, Horasan ve Narman ilçelerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilere eğitim semineri verdi. Eğitim seminerinde öğrencilere emniyet kemerinin önemine de dikkat çeken trafik timleri, olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığı gibi hayat kurtardığı belirtildi.

Jandarma Trafik Timlerince öğrencilere verilen eğitim semineri sonrası Trafik Dedektif unvanı kartı ve broşürler verildi.