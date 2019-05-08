İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köprüköy Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği

Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince Karayolu Trafik Haftası nedeniyle öğrenciler arasında resim yarışması düzenledi.


Erzurum'un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Köprüköy İmam Hatif Ortaokulunda 5. ve 6. Sınıflar arasında resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere trafik timlerince üçüncüye okul çantası, ikinciye voleybol topu, birinci olan yarışmacıya ise tablet bilgisayar hediye edildi.


Trafik timlerince ayrıca Köprüköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere trafikle ilgili eğitim semineri yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığının hazırlamış olduğu trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.