Köprüköy Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği

Erzurum'un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Köprüköy İmam Hatif Ortaokulunda 5. ve 6. Sınıflar arasında resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere trafik timlerince üçüncüye okul çantası, ikinciye voleybol topu, birinci olan yarışmacıya ise tablet bilgisayar hediye edildi.

Trafik timlerince ayrıca Köprüköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere trafikle ilgili eğitim semineri yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığının hazırlamış olduğu trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.