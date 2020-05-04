İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köprüköy Jandarma'dan Trafikte Her Yıl Daha İyiye

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Erzurum’un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Köprüköy ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında uygulama yaptı.

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Erzurum'un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince Köprüköy ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında uygulama yaptı.


Erzurum'un Köprüköy ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosuyla trafik uygulaması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.