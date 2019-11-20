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Köprüköy'de sürücülere eğitim semineri verildi

Erzurum Jandarma İl Alay Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul taşıtı sürücüleri için eğitim semineri verildi.


Erzurum'un Köprüköy ilçesi Atatürk Yatılı Bölge İlköğretim Okulu salonunda okul taşıtı sürücüleri için Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timinde görevli Astsubay Üstçavuş Mehtap Demirci, Uzman Jandarma Osman Birişik, Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Kemal Çapan ve Pınar Yılmaz tarafından sürücülere okul servis araçları hizmet yönetmeliği, araçlarda yanıcı, patlayıcı türünden cisimlerin bulundurulmaması, sürücülerin öğrencilere davranış biçimleri, sürücüler tarafından gelmeyen öğrencilerin durumlarının öğrenilmesi, araçların teknik kontrollerinin yapılması ve servis araçlarıyla hız yapılmaması gibi bir çok konuda eğitim semineri verildi.

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