Köprüköy'de trafik kazası: 9 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Köprüköy ilçesine gitmekte olan 16 K 5188 hususi otomobil sürücüsü yolda refüj çalışması nedeniyle bölünmüş yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip takla attı. Aynı istikamette seyir halinde olan 25 DY 159 plakalı diğer otomobil sürücüsü de karşı şeride geçerek 16 K 5188 plakalı araca çarptı. Kazada Elanur İ, Sueda B. T., Nesrin K. ve, Betül K., Fiğen D., Hümeyra D., Yasemin A. B., Büşra U.A., ve Ayşegül K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Köprüköy ve Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Öte yandan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.