Korona günlerinde evde çocuklarla nasıl vakit geçirilir?

Çocuk Gelişim Uzmanı Selin Şit, “Çin'den başlayarak ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, bizleri sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da etkilemektedir. Özellikle, bizleri normalden daha kaygılı olarak gören çocuklarımız, kaygıyı bizlerden de yoğun olarak yaşamakta ve kendilerini korunmasız hissetmektedir. İlk olarak yapmamız gereken, haberlere ve sosyal medyaya çok odaklanmamak. Gündem tabi ki takip edilmeli, ancak gündeme fazla takılmak, son duruma sürekli bakmak zorunda hissetmek bizde kaygı ve panik durumunu arttırabilir. Çocuğa bu durumu mutlaka onun yaş ve gelişim seviyesine uygun olarak açıklamalısınız. Açıklarken sakin bir ses tonu kullanmalısınız. Beden diliniz jest ve mimikleriniz ile ona güven vererek konuşmanızı devam ettirmelisiniz. Sadece çocuklarla olan ilişkilerde değil, yetişkinlerle olan ilişkilerde de , ne söylenildiğinden çok nasıl söylenildiği önemlidir. Çocuklar çok iyi birer gözlemcilerdir ve ebeveynlerdeki kaygıyı hemen anlayabilirler. İlk etapta çocuğunuzu dinleyin. Bu konudaki kaygılarını ve yanlış bildiklerini öğrenin. Bunları düzeltmeye çalışın. Eğer 6 yaşın altında bir çocuğunuz var ise, corona virüsü çocuğunuza açıklarken net ve açık ifadeler kullanın. “ Bu virüs bizim öksürmemize ve hapşırmamıza sebep olan küçük mikroplardır.” gibi bir açıklama, çocuğunuzun virüs kavramını net olarak anlamlandırmasına olanak sağlar. Eğer çocuğunuzun kaygı durumu çok yüksek ise ; “ Evet, böyle bir virüs var ancak sana ve bize bir şey olmayacak. Sadece bazı insanlar bundan dolayı hasta olabiliyorlar “ gibi bir ifade ile durumu açıklayabilirsiniz. Bu ifade, çocuğunuzdaki kaygı durumunu azaltacaktır. Bu dönemde çocuğunuza hijyen kurallarını öğretebilirsiniz. El yıkamanın öneminden bahsedebilir, hatta 6 yaşın altındaki çocuklarınız için bu durumu somutlaştırabilmek adına deneyleri kullanabilirsiniz” dedi.

Bu dönemde çevrede bilgi kirliliği olacağı için, doğru bilgileri çocuğa ulaştırmaya gayret göstermeleri konusunda uyarılarda bulunan Şit, “Eğer çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa, her gördüğü ve okuduğu şeylerin gerçek olmadığını, aklına takılan bir şey olduğunda size sormasını isteyebilirsiniz. Bu dönemde çocuklar, okulunun neden kapandığını anlamlandıramayabilir ve bu sebeple kaygıları daha da artabilir. “Okullar kapandı, çünkü , sen hasta olduğunda arkadaşlarına bulaşmasın diye nasıl okula gitmiyorsan, bu mikroptan sizlerin korunması için okullar tatil oldu. Ama merak etme, ben bu konunun takipçisiyim. Okulun elbet açılacak. Ben okulun açılacağı zaman sana haber vereceğim. Özlediğin arkadaşın olursa, istersen onlarla görüntülü konuşabilirsin.” gibi geri dönüt verebilir ve çocuğunuzu rahatlatabilirsiniz. Sosyal izolasyon yaşadığımız bu günlerde, hem kendimizin hem de çocuklarımızın psikolojik sağlığı için evde kaliteli ve verimli vakit geçirmeliyiz. Bu hususta; yabancı bir dil öğrenme, Drama, sanat etkinlikleri, ders çalışma, imkan var ise günde 15-20 dk pilates/yoga gibi etkinlikler, deneyler gibi pek çok aktivite yapabilirsiniz ya da aile ile oynanan zeka geliştirici kutu oyunlar, tabu, kızma birader , tombala gibi etkinlikler ile aranızdaki iletişimi daha da güçlendirebilir hem de kaliteli, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.