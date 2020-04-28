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Korona tedbiri kurallarına uymayan kişilere ceza yazıldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Korona virus tedbirleri kapsamında kurallara uymayan kişilere ceza uygulandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Korona virus tedbirleri kapsamında kurallara uymayan kişilere ceza uygulandı.


Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid 19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak, hastalığın yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ilçe genelinde gerekli tedbirler alınıyor.


Aşkale ilçe Emniyet Müdürlüğü personeli gerek mobil anonslarla ve gerekse yaya olarak ilçe genelinde gün boyu vatandaşlara uyarılarda bulundular. Sosyal mesafe kuralına uymayanlar ve yasaklar kapsamında yaşları uygun olmayanlar hakkında 1593 sayılı Hıfzısıhha kanununun ilgili maddesinden idari para cezası yazıldı.

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