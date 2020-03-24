Korona virüs erkeklerde kısırlığa yol açar mı?

Dr. Emre Bakırcıoğlu, Korona virüsün erkeklerin üreme sağlığı açısından takip edilmesinin yararlı olacağını belirtti.

Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu, Korona virüs etkisinin ülkemizde de hissedildiği ve ne yazık ki her geçen gün virüsten etkilenen kişilerin arttığı bugünlerde virüsün erkeklerin üreme ve cinsel hayatına etki edebileceğine ait bir makaleyi paylaştı.

Emre Bakırcıoğlu;' 'Wuhan'daTongji Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı bölümündeki Dr. Li Yufeng yeni Corona virüs enfeksiyonu geçiren ve çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin sperm üretimi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceği bu nedenle değerlendirilmesini önerdiler.Bu rapor hastanenin web sayfasında 10 Mart'ta yayınlandıktan sonra sosyal medyada hızla yayılması üzerine web sayfasından kaldırıldı. Bunun nedeni yeni Korona virüsün testis üzerindeki etkileri konusunda ispatlanmış verilerin henüz yetersiz olduğu şeklinde açıklandı.'' diye belirtti.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Ancak SARS virüsünde olduğu gibi COVID-19 da aynı reseptörler üzerinden insanda hücrelere giriş yaparak doku hasarına yol açıyorlar. Anjiotensin Konverting Enzim 2(ACE2) olarak adlandırılan enzim akciğerlerin döşeyen epitel hücreleri kalp, damar yüzeyi, böbrek, tiroit ve testis gibi bir çok organımızda bulunmaktadır. SARS virüsünün insanda bu enzimi bol miktarda içeren testisi tuttuğu ve bunun sonucunda oluşan şiddetli hasarın sperm üretim bozukluğu ve testosteron hormon azalmasına yol açtığı görülmüştür. Teorikolarak aynı enzim üzerinden hücre içerisine girerek hastalığa yol açan COVID-19virüsünde de bu hastalığa yakalanan ve sonrasında iyileşen erkeklerde SARSvirüsündekine benzer sperm üretimi veya testosteron salınımı bozukluğu görülmeriski üreme sağlığı uzmanları tarafından düşünülmektedir. İlerleyen süreçiçerisinde corona virüsüne yakalanan genç erkeklerde infertilite veya testosteronhormon azalmasına bağlı cinsel sorunlar yaşayıp yaşamadıkları anlaşılacaktır. Bunedenle bu hastalığı geçiren ve sağlığına kavuşan erkeklerin üreme sağlığıaçısından takibi uygun olacaktır.''