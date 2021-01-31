Korona virüs salgını kolonya üreticisine yaradı

Birçok işletmenin kepenk indirdiği dönemde artan satışlardan memnun olduklarını dile getiren kolonya üreticisi Selçuk Uygur, “Saatte 3 ton üretim yapmamıza rağmen talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz” dedi.

Türkiye'de salgının başladığı günden itibaren tedbir amacıyla en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen kolonyanın üretim ve satışındaki artış devam ediyor.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonyanın dezenfektan özelliği taşıması bu süreçte üretimi artırırken, vatandaşlar da 80 derecelik kolonyalara yoğun ilgi gösteriyor.

Bu manada Erzurum'da yerel girişimciler tarafından açılan kolonya fabrikası, ortaya koyduğu ürünlerle bölge pazarında yerini almaya başladı.

Korona virüs sürecinde kolonya satışlarının artığını söyleyen firma yetkilisi Selçuk Uygur, saatte ortalama 3 ton kolonya üretimi yaptıklarını söyledi.

Virüse karşı etkili bir hijyen maddesi olan kolonyanın 80 derece olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Uygur, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında kolonya çok etkili bir hijyen maddesi oldu. Kolonya piyasadaki birçok dezenfekten üründen daha etkili, daha az kimyasal içeren ve geleneksel olarak da çok tükettiğimiz bir üründür. Dolaysıyla pandemi sürecinde bunun satışları da artmıştır. Biz de bu alanda yeni kurulmuş bir firmayız. Ulusal ve yerel bazda tüm ülkeye hizmet etmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Şu an tam otomatik bir hat üzerinde saatte yaklaşık 3 ton kolonya üretimi yapıyoruz. Bu hiç küçümsenecek bir miktar değil. Kolonyalarımız laboratuvarlarda gerekli ölçüleri yapılarak 80 derecede üretilmektedir. Bu konuda ürünlerimizin sonuna kadar arkasındayız” şeklinde konuştu.

“Yerel esnaf candır”

Firma yetkilisi Selçuk Uygur, geçtiğimiz günlerde Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Yerel Esnaf Candır. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen, Hem Şehrin Kazansın' kampanyası doğrultusunda yatırım yapan yerel esnafa sahip çıkmalarını istedi.

Bu doğrultuda öz sermaye ile üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Uygur, şöyle konuştu: “Esnaf odalarımızın çağrılarına katılıyoruz. Bizlerin ciddi manada desteğe ihtiyacımız var. Üretici olarak hem üretime hem de istihdama katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Tüm sertifikalarımız ve aynı zamanda ihracatçı belgemiz var. İhracatla ilgili birçok girişimimiz de var. E-ticaret kanallarında da varız. Aynı zamanda tesisimiz birçok deterjan ürünü de üretme kapasitesindedir. En kısa zamanda raflarda yerel hijyen ürünlerimizi göreceksiniz.”